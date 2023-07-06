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Manisa'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

06.07.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nadir S. (70) idaresindeki otomobil, Saruhanlı-Akhisar kara yolu Dilek Mahallesi yakınlarında refüjü aşıp karşı yönden gelen Ö.E. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Şükran Göralp (60) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Nadir S, eşi Nurdan S. (63) ile kamyonet sürücüsü Ö.E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nadir S. ile Nurdan S'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. (AA)

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