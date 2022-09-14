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  4. Manisa’da üzüm kaldırma makinesine kapılan çiftçinin feci sonu!

Manisa’da üzüm kaldırma makinesine kapılan çiftçinin feci sonu!

14.09.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşandı. İki çocuk babası 49 yaşındaki Kamil Ertuğrul isimli çiftçi, hasat yaparken feci şekilde can verdi. Sergi alanındaki üzümleri kaldırırken, dengesini kaybedip üzüm kaldırma makinesine kapılan Ertuğrul'un cansız bedenini yakınları buldu.

Manisa’da üzüm kaldırma makinesine kapılan çiftçinin feci sonu!

Olay, Kemerdamları Mahallesi Hacımusluk-Akçataş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemerdamları Mahallesi’nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Kamil Ertuğrul (49), hasat ettiği üzümlerin kuruması için serdiği sergiden kaldırmak için sergi alanına gitti. Ertuğrul, sergi alanındaki üzümleri kaldırırken, dengesini kaybedip üzüm kaldırma makinesine kapıldı. Alana gelen ve Ertuğrul’u üzüm kaldırma makinesine kapılmış halde gören yakınları durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası çiftçi Ertuğrul’un hayatını kaybettiği belirlendi.

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OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Üzüm kaldırma makinesinden çıkarılan 2 çocuk babası Ertuğrul’un cansız bedeni otopsi yapılmak için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Manisa ölüm
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