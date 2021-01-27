HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa'yı fırtına vurdu: Çatılar uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi

Manisa'yı fırtına vurdu: Çatılar uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi

27.01.2021 07:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Manisa'yı fırtına vurdu: Çatılar uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi

Manisa'da gece yarısından sonra etkili olan fırtınada kentteki çok sayıda binanın çatısı uçtu, aydınlatma direkleri ve ağaçlar yollara devrildi, araçlarda hasar oluştu.

Kent merkezinde etkili olan fırtına nedeniyle enerji iletim hatlarının kopması ve bazı trafolarda yaşanan arızalar sonucu kentin önemli bölümünden elektrik kesintisi yaşandı.

Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir işletmenin çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek caddeye düştü. Herhangi birinin yaralanmadığı olayda cadde trafiğe kapatıldı. Şehzadeler ilçesi Turgutlu Caddesi'nde de bir işletmenin çatısı yola düştü. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her iki adreste de caddeye düşen çatı malzemelerini kaldırmak için çalışma başlattı.

Mimar Sinan Bulvarı, Tarzan Bulvarı, Erler Caddesi, Çamlık Sokak'ta aydınlatma direkleri ve ağaçlar yola ve park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

20210127_2_46570424_61961710_Web

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Mesut Özil'in maaşı! İşte Mesut Özil'in maaşı!
İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul'da DEAŞ operasyonu
Vk hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Vk hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken görüşme

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken görüşme

Koronavirüse karşı yeni ilaç

Koronavirüse karşı yeni ilaç

Bakan Koca son durumu açıkladı: Vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

Bakan Koca son durumu açıkladı: Vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? Meteoroloji'den 27 Ocak son hava durumu tahminleri

İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak?

Teknoparklarla ilgili önemli düzenleme! Kritik kanun teklifi Meclis'te

Teknoparklarla ilgili önemli düzenleme!

Balkanlar'dan gelen kar yağışı yurda girdi, İstanbul'un kapısına dayandı

Lapa lapa başladı, İstanbul'un kapısına dayandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İspanya'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

İspanya'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

Giresun'da korkutan yangın! Uykuda yakalandı

Giresun'da korkutan yangın! Uykuda yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.