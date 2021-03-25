HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Manisa’da araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

25.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 09.00 sıralarında Salihli-Ödemiş Yolu Allahdiyen Mahallesi Kırkoluk yakınlarında meydana geldi.Alınan bilgiye göre Mehmet Akay yönetimindeki 06 DB 8860 plakalı otomobil Allahdiyen Mahallesi Kırkoluk mevki’inde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Salihli-Ödemiş Yolu Allahdiyen Mahallesi Kırkoluk yakınlarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre Mehmet Akay yönetimindeki 06 DB 8860 plakalı otomobil Allahdiyen Mahallesi Kırkoluk mevki’inde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Bir ağaca çarparak durabilen otomobildeki sürücü Mehmet Akay ile yakında bulunan Emine Akay, otomobilde sıkıştı.
Yaralılar olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye personeli tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Ne zaman ve neden öldü?Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Ne zaman ve neden öldü?
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Vaka artışı nedeniyle okullar karantinaya alınmıştı! Van Valisi: Kırmızı bölgelerden öğretmenler geldi

Vaka artışı nedeniyle okullar karantinaya alınmıştı! Van Valisi: Kırmızı bölgelerden öğretmenler geldi

Berat Kandili ne zaman? Kandil hangi gün? İşte beratın anlamı

İşte 'Berat'ın anlamı

Korkunç olay! Cumhuriyet Savcısı doğum günü kutlamasında başından vuruldu

Korkunç olay! Cumhuriyet Savcısı başından vuruldu

Samsun'da boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap’ın 18 yıl hapsi isteniyor

İnfial yaratan olayda yeni gelişme

Uzman isimden İngiliz mutasyonu uyarısı: Farklı belirtiler ortaya çıktı

Uzman isimden İngiliz mutasyonu uyarısı: Farklı belirtiler ortaya çıktı

Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Muhsin Yazıcıoğlu ne zaman ve neden öldü?

Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Ne zaman ve neden öldü?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.