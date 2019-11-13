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Manisa'da boynu kesilerek çöpe atılan tavşan tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 17:38 | Son Güncelleme

Manisa'da boynu kesilerek çöpe atılan tavşan tedavi altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu İlçesinde boynundan kesilmiş halde bulunan tavşan, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre Yılmazlar Mahallesi Avukatlar Sokak'ta vatandaşlar, hareket ettiğini gördükleri ağzı bağlı poşeti açtı.

Poşet içinde boynundan bıçakla yaralanmış bir tavşan gören vatandaşlar durumu, Turgutlu Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Sokağa gelen Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, yaralı tavşanı teslim aldı.

Barınakta yapılan operasyonla boynuna 13 dikiş atılan tavşan gözetim altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Turgutlu yaralı tavşan

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