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MANİSA'DA ELİ BIÇAKLI TARAFTAR SAHAYA GİRDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 10:01 | Son Güncelleme

MANİSA’da oynanan amatör maçın 72’nci dakikasında çıkan olaylarda bıçak çekerek sahaya girdiği iddia edilen bir taraftar, olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı.

MANİSA’da oynanan amatör maçın 72’nci dakikasında çıkan olaylarda bıçak çekerek sahaya girdiği iddia edilen bir taraftar, olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. 6 oyucunun kırmızı kart gördüğü maçta, takımlardan birisinin güvenlik nedenini gerekçe göstererek sahaya çıkmamasıyla karşılaşma tatil edildi.

Şehzadeler ilçesi 8 Eylül Stadyumunda 2. Amatör Küme B gurubu 4’üncü haftasında oynanan Alaybey İdman Yurdu-Hacıhaliller Gedizspor maçı 72. dakikada çıkan olaylar nedeniyle iptal edildi. Hacıhaliller Gedizspor’un 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçta Alaybey İdman Yurdu oyuncusu Serdar, Hacıhaliller Gedizspor oyuncusu Buğra ile orta sahada girdiği ikili mücadelede yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Serdar’ın kırmızı kart görmesiyle Alaybeyspor kalecisi Emrah, kartın yanlış olduğunu anlatmak için hakemin yanına gittiği sırada, tribünlerden bir taraftarın elindeki bıçakla sahaya girdiği iddia edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen taraftarın elindeki bıçağı tekmeyle savuran kaleci Emrah da kırmızı kart gördü. Maçta Alaybeyspor oyuncularından toplamda 6’sına kırmızı kart gösterildi. Öte yandan sahaya giren eli bıçaklı olduğu iddia edilen taraftar bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Maç güvenlik nedeniyle iptal edildi. Maç ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından açıklanacağı öğrenildi.

'MOTİVASYONUMUZ ORTADAN KALKTI'

Alaybeyspor Kulüp Başkanı Akın Ünlü yaptığı açıklamada, "Çıkan saha olaylarını asla tasvip etmiyoruz. Sahanın içine naklen yayın kulesinden atlayan taraftar bıçak ile sporcularımızı tehdit etti. Sonra da saha içi ve dışı karıştı. Maç durdu ve sporcularım korku ve panik yaşadı. Bunun yanında motivasyonumuz ortadan kalktı. Bu konuda haklarımız sonuna kadar savunacağız" dedi. Hacıhaliller Gedizspor Teknik Direktörü Levent Kepenek ise yaşanan olayların hoş olmadığını, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

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