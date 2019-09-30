Manisa'da fabrika yangını

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) havlupan ve radyatör üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü.

Bugün saat 02.00 sıralarında, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada yangın çıktı. Havlupan ve radyatör üretimi yapılan fabrikanın kimyasal bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden fabrika bekçisi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlatıldı.

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