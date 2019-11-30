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Manisa'da hakkında 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 02:57 | Son Güncelleme

Manisa'da hakkında 70 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 70 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı gece bekçileri, Kervanyolu Caddesi'nde Ferdi Coşkun'a genel bilgi tarama (GBT) sorgusu yapmak istedi.

Bu sırada kaçmaya başlayan Coşkun, bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin GBT sorgulamasında, bilişim suçları başta olmak üzere 50 ayrı suçtan hakkında 70 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Zanlı, işlemler için emniyete götürüldü.

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polis Turgutlu

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