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Manisa’da iş görüşmesinde işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 11:45 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir maden şirketinin işletme müdürünün iş görüşmesinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir maden şirketinin işletme müdürü olan maden mühendisi Tuncay Çelik’i (43) iş görüşmesi yaptığı evinin altındaki bürosunda bıçakla öldürüldüğü iddiası ile gözaltına alınan G.A.

Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir maden şirketinin işletme müdürünün iş görüşmesinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir maden şirketinin işletme müdürü olan maden mühendisi Tuncay Çelik’i (43) iş görüşmesi yaptığı evinin altındaki bürosunda bıçakla öldürüldüğü iddiası ile gözaltına alınan G.A. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayın gerçekleştiği Çelik’e ait Turgutalp Mahallesi Kozanlı Caddesi üzerinde bulunan büro olarak kullandığı evinin zemin katındaki güvenlik kameralarının cinayet anını kaydettiği, zanlının olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.
İlçeye bağlı Turgutalp Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre özel bir madende işletme müdürü olarak görev yapan Tuncay Çelik (43), iş başvurusu yapan G.A (27) ile tartışmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.A., yanında bulunan bıçakla Çelik’i göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan Tuncay Çelik hayatını kaybederken, bıçaklı saldırgan polisin titiz çalışması sonrası kısa süre içerisinde yakalanmıştı.

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