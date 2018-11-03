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Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 12:29 | Son Güncelleme

Alaşehir ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi, eşinin hastanedeki tedavisi sürüyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Belenyaka Mahallesi'nde bir bağ evinde kalan Adem (60) ve Kezban Karaoğlan'dan (54) haber alamayan yakınları, çifti kontrol etmek için ikametlerine gitti.

Evde baygın yatarken bulunan çift ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kezban Karaoğlan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, eşinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Çiftin, bahçede nar ekşisi kaynatmak için yakılan ateşten aldıkları közü evin içindeki kovaya aktardıkları ve üzerine mangal kömürü ilave ederek yattıkları belirlendi.

Kezban Karaoğlan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Alaşehir bağ evi karbonmonoksit Manisa zehirlenme

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