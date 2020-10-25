HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da narkotik uygulaması: 7 gözaltı, 1 tutuklama

Manisa’da narkotik uygulaması: 7 gözaltı, 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 12:25 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.Manisa’nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde kullanımının ve satışının yoğun olabileceği bölgeler, park, bahçe, metruk binalar, okul çevreleri, umuma açık yerler ile sabit ve seyyar olarak mahalle ve sokaklarda 57 personelin ve 1 Narkotik dedektör köpeğin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.Saat 14.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, 12 araca 9 bin 29 TL cezai işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

Manisa’da narkotik uygulaması: 7 gözaltı, 1 tutuklama

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde kullanımının ve satışının yoğun olabileceği bölgeler, park, bahçe, metruk binalar, okul çevreleri, umuma açık yerler ile sabit ve seyyar olarak mahalle ve sokaklarda 57 personelin ve 1 Narkotik dedektör köpeğin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.
Saat 14.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, 12 araca 9 bin 29 TL cezai işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. 1 parça halinde 23,12 gram esrar maddesi, 5 parça halinde 172,93 gram metamfetamin maddesi, 1 parça halinde 1,29 gram skunk maddesi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Yapılan uygulamada 5 kişi ’kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan ve 2 kişi ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan adliyeye çıkartılan M.E.Ö. (23) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.G. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis soruşturmalara devam ediyor.

Manisa’da narkotik uygulaması: 7 gözaltı, 1 tutuklama

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirttiTürkiye Güzeli yayını terk etti! Fahrettin Koca sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
Ölen köpeğinin tüylerini cüzdanında taşıyorÖlen köpeğinin tüylerini cüzdanında taşıyor
Cumhuriyet Bayramı geliyor! İşte şiirler!Cumhuriyet Bayramı geliyor! İşte şiirler!
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'
Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'
Firari suç örgütü yöneticisi Ankara'da yakalandı
Firari suç örgütü yöneticisi Ankara'da yakalandı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Diğer Haberler
Ölen köpeğinin tüylerini cüzdanında taşıyor
Ölen köpeğinin tüylerini cüzdanında taşıyor
Manisa Sarıgöl'de tedirgin eden görüntü! Fay hattında dev yarıklar oluştu!
Fay hattında dev yarıklar oluştu!
24 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto sonuçları 24 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu!
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
Diyarbakır'da kardeşi tarafından öldürülmüştü! Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Koronavirüslü kişi, kavga ettiği komşusunun çocuğuna tükürdü
Koronavirüslü kişi, kavga ettiği komşusunun çocuğuna tükürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.