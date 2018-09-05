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Manisa'da otobüs yayalara çarptı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 13:10 | Son Güncelleme

Terminalden hareket ettiği sırada kontrolden çıkan otobüsün çarptığı yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor

MANİSA (AA) - Manisa'da şehirler arası otobüs terminalinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otobüsün çarptığı 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir seferini yapan ve Ali K'nin (55) kullandığı 34 FS 4802 plakalı yolcu otobüsü, Manisa yolcularını indirdikten sonra terminalden ayrılmak için hareket etti. Bu sırada kontrolden çıkan otobüs, otogarda bekleyen 7 yolcuya çarptı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazanın otobüsteki teknik bir arızadan kaynaklandığı ileri sürüldü.

Sürücü gözaltına alındı.

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Kaza Manisa OTOBÜS yaralı

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