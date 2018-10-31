Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şaban D. idaresindeki 45 HD 1783 plakalı kamyon ile Latif Tutar yönetimindeki 45 AB 935 plakalı otomobil, Manisa çevre yolu Dericiler Sitesi kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü, araçta bulunan Müslüm ve Fadime Gündoğan ile Zehra Tutar yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Latif Tutar ile Fadime Gündoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer iki yaralıdan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kamyon şoförü Şaban D. gözaltına alındı.

