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Manisa'da yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 20:23 | Son Güncelleme

Manisa'da yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yıkılma tehlikesi bulunan 3 katlı bir bina tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte Şehitler Mahallesi Çiçek Sokak'taki binada oturan Mehmet Bekiş, kolon ve duvarlarda çatlaklar oluştuğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

Turgutlu Belediyesi imar ve zabıta müdürlüğü yetkilileri ve polis ekipleri burada yaptıkları incelemenin ardından binada yaşayan 5 kişilik ailenin tahliye edilmesi, zemin kattaki marketin de boşaltılması kararı aldı.

20 yıllık binanın detaylı incelemeler yapıldıktan sonra yıkılabileceği öğrenildi.

Ekipler, elektrik bağlantısını kestikleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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bina Turgutlu Belediyesi yıkım

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