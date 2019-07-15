Manisa'da yolcu minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçe otogarında Sabahattin E'nin (61) kullandığı 45 BB 190 plakalı yolcu minibüsü, manevra yaptığı sırada Naciye Gönültaş'a (81) çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Gönültaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
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