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Manisalı kuaförlerden gazetecilere ücretsiz saç bakım jesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:59 | Son Güncelleme

Manisa’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kuaförler, ilde görevli basın mensuplarının saç tıraşlarını ve bakımlarını ücretsiz olarak yaptı.Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde faaliyet gösteren erkek kuaförü Adem Şahin öncülüğünde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilere ücretsiz tıraş ve saç bakım hizmeti verildi.

Manisa’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kuaförler, ilde görevli basın mensuplarının saç tıraşlarını ve bakımlarını ücretsiz olarak yaptı.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde faaliyet gösteren erkek kuaförü Adem Şahin öncülüğünde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilere ücretsiz tıraş ve saç bakım hizmeti verildi. İlk olarak 2015 yılında hayata geçirilen kampanyada bu yıl 20 erkek ve kadın kuaför Manisalı gazetecilerin saç tıraşlarını ve saç bakımlarını ücretsiz yaparak jest düzenledi. Desteklerinden dolayı kuaförlere teşekkür eden kuaför Adem Şahin, "5 yıl önce başlattığım bir çalışmaydı. Bu yıl 20 erkek ve kadın kuaförün de destek vermesiyle birlikte Manisa genelinde uyguluyoruz. Bu vesile ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" dedi.
Kadın gazetecilere hizmet veren kuaför Özlem Özüner ise, “Bu kampanyaya Adem Şahin arkadaşımın katkısıyla katılıyorum. Bundan 5 yıl önce erkek gazetecilere yönelik başlattığı kampanyaya bu yıl biz de kadın kuaförler olarak destek vermek istedik. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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