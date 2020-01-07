Manisa’nın iki ilçesinde okullara kar tatili

Manisa’nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallelerde eğitime verilen 1 günlük ara uzatıldı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı sebebiyle 07.01.2020 tarihinde 1 gün süreyle bazı okullarda eğitime ara verilmiştir. Akhisar Hanpaşa İlk ve Ortaokulu, Akhisar Kömürcü Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Akhisar Dağdere İlk ve Ortaokulunun taşımalı öğrencileri, Ahmetli Bahçecik Mahallesi’nden Alahıdır İlköğretim kurumlarına taşımalı gelen öğrenciler, Ahmetli Hacıköse Mahallesi’nden Gökkaya İlköğretim kurumlarına taşımalı gelen öğrenciler" denildi.

