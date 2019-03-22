Mansur Yavaş: 1 Nisan'dan sonra 'Mansur bey' demek zorunda kalacaksınız

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) - 'MİLLET ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, AK Parti'li Mehmet Özhaseki'yi eleştirerek, "Görüyorsunuz, televizyona çıkıp, 'Mansur efendi' diye konuşmaya başladı. Önce 'Mansur bey' demesini öğren. Göreceksiniz, 1 Nisan'dan sonra 'Mansur bey' demek zorunda kalacaksınız" dedi.

Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, Çamlıdere ilçesinde miting düzenledi. Mitingde Yavaş'a; CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Faruk Köylüoğlu, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ve CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener eşlik etti. Yavaş, ilk defa rakibi AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin anket yayımlatmadığını savunarak, "'Biz anketlere güvenmiyoruz' diyorlar; çünkü yaptırdıkları bütün anketlerde yüzde 40'ı geçemiyorlar. Arada 10- 15 puan fark var" diye konuştu.

'ARKAMIZDAN KONUŞUYORSUNUZ'

'Çamur siyaseti' yapılmaya başlandığını kaydeden Yavaş, "Hapiste olması gereken, mahkum olmuş, daha ağır suçlardan yargılanan bir mahkumun arkasına saklanarak, bizlere iftira atmaya başladılar. Gasp, yağma, çocuk istismarı gibi suçlardan 57 sene hapis almış adam, 'Mansur Yavaş seçimlere girmesin' diye YSK'ye dilekçe vermiş. Ne kadar suç işleyen adam var, kalkıp, sizin yanınıza yanaşıyor. Siz mahkumiyeti kesinleşmiş, çeşitli suçlardan yargılanan bir insanı kurtuluş ümidi olarak yanınıza alırsanız, onun bana attığı iftiraların arkasına sığınırsanız. Türkiye'de birçok kişi onun gibi yapmaya başlayacaktır. Sizler örnek olmalısınız. Tam tersine böyle insanları yakalayıp, bir an evvel cezasını almasını sağlayacağınıza adeta kol kanat gerip, meydan meydan gezip, arkamızdan konuşuyorsunuz. Benim çoluk çocuğum var. Meydan meydan gezip, bana 'sahtekar' derseniz ben size kul hakkımı helal etmiyorum. Bu kadar net. Eğer inancınız varsa 'Bu kul hakkını nasıl vereceğiz?' diye düşünmekten gece gündüz gözünüze uyku girmemesi lazım" dedi.

'ÖNCE, MANSUR BEY, DEMESİNİ ÖĞREN'

Kendisinin kavga ortamına çekilmeye çalışıldığını savunan Mansur Yavaş, "Ben bugüne kadar rakibim ile ilgili o kadar iddia olmasına rağmen çamur siyaseti yapmadım. Kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi asla rakibime yapmam. Görüyorsunuz televizyona çıkıp 'Mansur efendi' diye konuşmaya başladı. Bu kibir onları mahvedecek. Önce 'Mansur bey' demesini öğren. Göreceksiniz 1 Nisan'dan sonra 'Mansur bey' demek zorunda kalacaksınız. Bugün Binali beyin açıklamasını gördünüz, ne diyor? 'HDP'nin oylarını elbette istiyorum' diyor. O HDP'nin oyunu başkası isteseydi demedikleri kalmazdı. Biz bu ikiyüzlü siyaseti de ortadan kaldıracağız" diye konuştu.