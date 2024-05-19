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Mansur Yavaş'ın ağabeyi trafik kazası geçirdi!

19.05.2024 07:51
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Antalya’dan Denizli istikametine seyir halinde olan aracıyla kaldırıma çıkarak kaza yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın abisi hafif yaralandı.

Mansur Yavaş'ın ağabeyi trafik kazası geçirdi!

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Burdur’un Çavdır ilçesi Antalya Denizli Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya’dan Denizli istikametine seyir halinde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın abisi Aladdin Yavaş (74) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak önce petrol istasyonunun ışıklı tabelasına ardından da ağaçlara ve bordür taşlarına çarptı.

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HAFİF YARALANDI, TABURCU EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle arabaya bağlı römork üzerinde bulunan tekne devrilirken, kazada sürücü Aladdin Yavaş hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aladdin Yavaş Tedbir amaçlı Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil, römork ve tekne çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken hastanede tedavisi tamamlanan Aladdin Yavaş’ın taburcu olduğu öğrenildi. (İHA)

A2Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mansur Yavaş Burdur
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