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  4. Mansur Yavaş'tan Başkentray'da abonman açıklaması! 'Güzel haberimiz var' diyerek duyurdu

Mansur Yavaş'tan Başkentray'da abonman açıklaması! 'Güzel haberimiz var' diyerek duyurdu

14.04.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte geçerli olacak yeni uygulamayı duyurdu. Yavaş, gelişmeyi sosyal medya hesabından 'Güzel bir haberimiz var' sözleriyle paylaştı.

Mansur Yavaş'tan Başkentray'da abonman açıklaması! 'Güzel haberimiz var' diyerek duyurdu

Başkent Ankara'da banliyö treni Başkentray'da yeni bir düzenlemeye gidildi. Gelişmeyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından paylaştı. Yavaş'ın açıklamasına göre öğrenci abonmanları artık Başkentray'da da geçerli olacak.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla öğrencilerin kullandığı abonmanların bundan sonra TCDD Taşımacılık tarafından işletilen banliyö treni Başkentray’da da geçerli olacağını açıkladı. Kararın Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy birliğiyle alındığını hatırlatan Başkan Yavaş, “Türkiye’nin en ucuz abonmanlarından birini kullanan öğrencilerimize güzel bir haberimiz var. UKOME toplantısında oy birliğiyle alınan kararla birlikte artık Başkentray’da da abonmanlarınız geçerli olacak. On binlerce öğrencimize şimdiden hayırlı olsun” dedi. (AA)

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Mansur Yavaş Ankara
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