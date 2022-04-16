Mansur Yavaş'tan çok sert tepki: İsim istiyorum, hodri meydan

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan iddialara çok sert tepki gösterdi. Yavaş, ABB Meclisi'nde yaptığı sunum sırasında kendisine yönelik "Birilerini zengin etmiş" iddialarına yanıt verdi.

MANSUR YAVAŞ: İSİM İSTİYORUM! HODRİ MEYDAN

İddiaları yalanlayan Yavaş, "Partili arkadaşlarım, akrabam veya yakın arkadaşlarım olabilir hodri meydan, Ankara'da ilk 1000'in içine giren varsa gösterin. İsim istiyorum" dedi.

"ONLAR ESKİ DÖNEMDEYDİ"

Yetim hakkı yedirmeyeceğini savunan Yavaş sözlerinin devamında "Onlar eski dönemdeydi. Bizim dönemimizde öyle bir şey yok. En yakın arkadaşım veya mesai arkadaşım olsun yetim hakkı yedirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.



