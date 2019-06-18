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Mantar enfeksiyonundan nasıl korunabiliriz?

Uzm. Dr.Deniz Koral Uzm. Dr.Deniz Koral
SAĞLIK HABERLERİ  | 18.06.2019 16:15 | Son Güncelleme

Dermatolog Uzm. Dr. Deniz Koral, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte mantardan korunmak için dikkat etmemiz gerekenleri bizler için açıkladı. Koral, ayrıca tedavi seçenekleri için de oldukça faydalı bilgilerde bulundu.

Mantar enfeksiyonundan nasıl korunabiliriz?

Ayakların ve ellerin nemli, ıslak bırakılması, yıkamadan yada havuz ve denizden sonra yeterince kurulanmaması mantar hastalıklarının oluşumu için gerekli nemi sağlayabilir.

Özellikle yaz aylarında kapalı ayakkabıların giyilmesi hem gerekli nemli ortamı hem de bu mantarlar için gerekli oksijensiz ortamın oluşmasına yardım edebilir.

Yaz aylarında derinin uzun süre oluşan terden arındırılmaması mantar hastalıklarına neden olabilir.

Kişisel hijyene özen gösterilmemesi mantar hastalığının kişiler arasında bulaşmasını kolaylaştırabilir. Terlik, çorap, ayakkabı, havlu gibi ortak kullanılan eşyalar yada havuz ve plaj gibi ortak kullanım alanları da mantar hastalıklarının üremesi ve bulaşması için uygun bir ortamdır. Ayrıca tırnak makası ve törpü gibi aletler vasıtasıyla tırnak mantarının bulaşması kolaylaşabilir.

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Özellikle askerlikte, sporcularda, gençlerde ve genel olarak fazla terleyen kişilerde mantar enfeksiyonları çok daha sık görülür.

Mantar özellikle kıvrımlı deri bölgelerine yerleşebilir. Bu bölgelerde genellikle net sınırlı kızarıklık görülebilir. Genellikle aşırı kaşıntılıdır. Tırnağa yerleşmişse şekil ve renk değişikliği gözlenebilir.
Mantar hastalığının belli başlı şikayeti kaşıntıdır, bazen küçük kesecikler halinde su toplamalarla ve bazen de iltihaplanmalarla da seyredebilir.

Teşhis, özellikle görüntü ile makroskobik olarak konabilir, emin olmak için mantarlı bölgeden yapılan kazıntının KOH ile işleminden sonra mikroskop altında mantar elemanlarının görülmesi ile konur.

PEKİ MANTARDAN KORUNABİLİR MİYİZ?

Havuz ve plaj gibi alanların kullanımından sonra mutlaka ayaklar iyice yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

Ailede mantar hastalığı geçiren kişiler varsa kişisel eşyalar mutlaka ayrılmalıdır.

Her zaman bulaşmaya neden olabilecek eşyalar kişisel kullanımda olmalıdır.

Derinin ph dengesini bozacak aşırı terleme durumlarını ortadan kaldırılmalıdır.

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Vücudun aşırı terleme gösteren bölgeleri her zaman temiz tutulmalı ve gerekli durumlarda pudra kullanılmalıdır.

Ayakkabılar temiz tutulmalıdır.

TEDAVİ OLARAK BİRÇOK SEÇENEK VAR

Mantar hastalıklarının tedavisinde ilk basamak mantar oluşumu için gerekli nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Mantar tedavisinde diğer bir aşama ise antifungal (mantar karşıtı), antimikotik ilaçların kullanımıdır.

Bu amaçla topikal -deriden uygulanan- kremler ve yaygın, dirençli vakalarda ve tırnak mantarlarında ağız yoluyla alınan tabletler, kapsüller kullanılabilir. Tedavi genellikle 3-4 haftayı bulabilir. Tırnak mantarlarında (onikomikozis) ise tedavi dört aya ulaşabilir.

Uzm. Dr. Deniz Koral
Dermatolog

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Anahtar Kelimeler:
mantar enfeksiyonu ayak mantarı

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