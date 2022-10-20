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Mantar toplamaya gitmişti, tesadüfen gördü! 'Mümkün değil çıkılmaz buradan'

20.10.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da mantar toplamak için ormana giden kişi, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. 10 metre derinlikteki bir çukurun karşısına çıktığını gören Cafer Ordu, buranın defineciler tarafından kazıldığını iddia etti. Ordu, '' İçerisine yanlışlıkla insan veya hayvan düşse mümkün değil buradan çıkabilmesi. Büyük tehlike arz ediyor, üzerini dahi kapatmadan kaçıp gitmişler buradan. Tesadüfen rastladım ben de buraya. Bir felaket olmadan tedbir alınması gerekiyor'' dedi.

Olay, Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Kayacık Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer Ordu isimli vatandaş mantar toplamak için bölgeye gitti. Bu esnada kazılan bir çukuru şans eseri gördü. Derinliğinin yaklaşık 10 metre olduğu düşünülen çukurun saçtığı tehlikeyi gözler önüne getirmek isteyen vatandaş, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

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''DÜŞENİN BURADAN ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL''

Cafer Ordu kayıt altına aldığı görüntülerde, “Burası Kayacık ormanında bulunan tarihi Dede Türbesi mevkisi diye adlandırılan bir yer. Definecilerin talanına uğramış. Yaklaşık 10 metre derinliğinde bir çukur açık bırakılmış. İçerisine yanlışlıkla insan veya hayvan düşse mümkün değil buradan çıkabilmesi. Büyük tehlike arz ediyor, üzerini dahi kapatmadan kaçıp gitmişler buradan. Tesadüfen rastladım ben de buraya. İlgililerin tedbir alması gereken bir yer ve inşallah bir felaket olmadan tedbir alınır” ifadelerine yer verdi.

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(İHA)

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