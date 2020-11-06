Mantar ve bakteri üretiyor! Güzelleşeyim derken gözünüzden olmayın

Güzelleşmek için kullanılan makyaj fırçalarının ve süngerlerinin temizliğini hangi sıklıkta yapıyorsunuz? Araştırmalara göre kadınlar makyaj aparatlarının temizliğine gerektiği kadar önem vermiyor.
Ancak mikrobiyolog Amy-May Pointer, fırçalarınızı temiz tutmanın neden güzellik rutininizin önemli bir parçası olması gerektiğini ve üzerlerinde gizlenen bakterilerin neden olabileceği tehlikeleri ortaya çıkardı.
Amy-May, cilt enfeksiyonları ve mantar sivilceleri de dahil olmak üzere kirli fırçaların ve süngerlerin neden olabileceği zararı ortaya çıkarmak için bu bulguları analiz etti, bu da iltihaplanma ve kaşıntılı cilt lekelerine neden oldu.
Ayrıca fırçalarınızı nerede saklayacağınız konusunda tavsiyelerde bulundu, makyaj çantası veya nemli dolaplar kısa sürede mantar birikmesine yol açtı ve banyoda fırçaların saklanmasının E. coli büyümesine nasıl yol açabileceği konusunda uyardı.
Bununla birlikte, kirli fırça, Escherichia coli (E. coli) ve çeşitli Staphylococcus türleri de dahil olmak üzere çoğalan bakteriyel ve fungal organizmaların 'aşırı derecede yüksek' yoğunluğunu ortaya çıkardı ve her ikisi de enfeksiyona neden olabilir.
Escherichia coli (E. coli), insan bağırsaklarında yaygın olan ve bazıları ciddi gıda zehirlenmesine ve ciddi enfeksiyonlara neden olabilen bir bakteri türüdür.
Bilim adamı, gastrointestinal sisteminizdeki bakterilerin fırçanıza nasıl bulaşabileceğini ortaya çıkardı: 'E. coli, koliform bir organizmadır, yani gastrointestinal sistemden türetilmiştir. Yani sifon çekildiğinde dışkıdan çıkan bakteriler ortaya saçılabilir bu da kozmetik fırçanıza kadar ulaşabilir.
Makyaj süngerlerinde ayrıca Staphylococcus bakterisi bulundu. Yüksek bakteri yoğunluğu ile sivilce iltihabına katkıda bulunulabilir.
Plakadaki bakteri popülasyonunun yoğunluğu, süngerin çok daha fazla kirlendiğini gösteriyor ve sivilce ve birçok cilt enfeksiyonunu önlemek için kozmetik aletlerin düzenli temizliğinin neden gerekli olduğunu gösteriyor.
Benzer şekilde, göz farı fırçaları düzenli olarak temizlenmediklerinde daha yüksek yoğunlukta farklı bakteri ve mantar türleri içerir.
Her kullanımdan sonra temizlenen göz farı çubuğundaki aynı organizmalar, nadiren yıkanan gölgede bulunur, ancak daha yüksek yoğunlukta çeşitli farklı bakteri ve mantar türleriyle birlikte bulunur.
Göz farı fırçalarının, normalde gastrointestinal ve genitoüriner sistem bölgesinde bulunan ve ağırlaşmaya ve cilt rahatsızlıklarına yol açabilen yüksek yoğunluklu bakterilere sahip olduğu bulunmuştur.
Sonuç olarak makyaj fırçalarınızı düzenli olarak temizlemek oldukça önemli.
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