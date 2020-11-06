Mantar ve bakteri üretiyor! Güzelleşeyim derken gözünüzden olmayın

Güzelleşmek için kullanılan makyaj fırçalarının ve süngerlerinin temizliğini hangi sıklıkta yapıyorsunuz? Araştırmalara göre kadınlar makyaj aparatlarının temizliğine gerektiği kadar önem vermiyor.

Ancak mikrobiyolog Amy-May Pointer, fırçalarınızı temiz tutmanın neden güzellik rutininizin önemli bir parçası olması gerektiğini ve üzerlerinde gizlenen bakterilerin neden olabileceği tehlikeleri ortaya çıkardı.

Amy-May, cilt enfeksiyonları ve mantar sivilceleri de dahil olmak üzere kirli fırçaların ve süngerlerin neden olabileceği zararı ortaya çıkarmak için bu bulguları analiz etti, bu da iltihaplanma ve kaşıntılı cilt lekelerine neden oldu.

MAKYAJ ÇANTASINI BANYODA SAKLAMAYIN

Ayrıca fırçalarınızı nerede saklayacağınız konusunda tavsiyelerde bulundu, makyaj çantası veya nemli dolaplar kısa sürede mantar birikmesine yol açtı ve banyoda fırçaların saklanmasının E. coli büyümesine nasıl yol açabileceği konusunda uyardı.

Bununla birlikte, kirli fırça, Escherichia coli (E. coli) ve çeşitli Staphylococcus türleri de dahil olmak üzere çoğalan bakteriyel ve fungal organizmaların 'aşırı derecede yüksek' yoğunluğunu ortaya çıkardı ve her ikisi de enfeksiyona neden olabilir.