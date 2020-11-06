KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Mantar ve bakteri üretiyor! Güzelleşeyim derken gözünüzden olmayın

Mantar ve bakteri üretiyor! Güzelleşeyim derken gözünüzden olmayın

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Elimizden düşürmediğimiz makyaj fırçalarını güzelleşmek için kullanıyoruz peki ya onların temizliğine gereken özeni gösteriyor muyuz? Bir mikrobiyolog, cilt enfeksiyonlarına ve akneye yol açabilen, güzellik araçlarında gizlenen mide bulandıran görüntüleri ortaya çıkardı.

Mantar ve bakteri üretiyor! Güzelleşeyim derken gözünüzden olmayın

Güzelleşmek için kullanılan makyaj fırçalarının ve süngerlerinin temizliğini hangi sıklıkta yapıyorsunuz? Araştırmalara göre kadınlar makyaj aparatlarının temizliğine gerektiği kadar önem vermiyor.

Ancak mikrobiyolog Amy-May Pointer, fırçalarınızı temiz tutmanın neden güzellik rutininizin önemli bir parçası olması gerektiğini ve üzerlerinde gizlenen bakterilerin neden olabileceği tehlikeleri ortaya çıkardı.

Amy-May, cilt enfeksiyonları ve mantar sivilceleri de dahil olmak üzere kirli fırçaların ve süngerlerin neden olabileceği zararı ortaya çıkarmak için bu bulguları analiz etti, bu da iltihaplanma ve kaşıntılı cilt lekelerine neden oldu.

MAKYAJ ÇANTASINI BANYODA SAKLAMAYIN

Ayrıca fırçalarınızı nerede saklayacağınız konusunda tavsiyelerde bulundu, makyaj çantası veya nemli dolaplar kısa sürede mantar birikmesine yol açtı ve banyoda fırçaların saklanmasının E. coli büyümesine nasıl yol açabileceği konusunda uyardı.

Bununla birlikte, kirli fırça, Escherichia coli (E. coli) ve çeşitli Staphylococcus türleri de dahil olmak üzere çoğalan bakteriyel ve fungal organizmaların 'aşırı derecede yüksek' yoğunluğunu ortaya çıkardı ve her ikisi de enfeksiyona neden olabilir.

Escherichia coli (E. coli), insan bağırsaklarında yaygın olan ve bazıları ciddi gıda zehirlenmesine ve ciddi enfeksiyonlara neden olabilen bir bakteri türüdür.

Bilim adamı, gastrointestinal sisteminizdeki bakterilerin fırçanıza nasıl bulaşabileceğini ortaya çıkardı: 'E. coli, koliform bir organizmadır, yani gastrointestinal sistemden türetilmiştir. Yani sifon çekildiğinde dışkıdan çıkan bakteriler ortaya saçılabilir bu da kozmetik fırçanıza kadar ulaşabilir.

Makyaj süngerlerinde ayrıca Staphylococcus bakterisi bulundu. Yüksek bakteri yoğunluğu ile sivilce iltihabına katkıda bulunulabilir.

Screenshot_19

Plakadaki bakteri popülasyonunun yoğunluğu, süngerin çok daha fazla kirlendiğini gösteriyor ve sivilce ve birçok cilt enfeksiyonunu önlemek için kozmetik aletlerin düzenli temizliğinin neden gerekli olduğunu gösteriyor.

GÖZ FARI FIRÇALARINDA DA BAKTERİ BULUNUYOR

Benzer şekilde, göz farı fırçaları düzenli olarak temizlenmediklerinde daha yüksek yoğunlukta farklı bakteri ve mantar türleri içerir.

Her kullanımdan sonra temizlenen göz farı çubuğundaki aynı organizmalar, nadiren yıkanan gölgede bulunur, ancak daha yüksek yoğunlukta çeşitli farklı bakteri ve mantar türleriyle birlikte bulunur.

Göz farı fırçalarının, normalde gastrointestinal ve genitoüriner sistem bölgesinde bulunan ve ağırlaşmaya ve cilt rahatsızlıklarına yol açabilen yüksek yoğunluklu bakterilere sahip olduğu bulunmuştur.

Sonuç olarak makyaj fırçalarınızı düzenli olarak temizlemek oldukça önemli.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Balık kokusu nasıl geçer? Evde balık kokusu nasıl geçer? - Balık kokusu nasıl gider?Balık kokusu nasıl geçer? Evde balık kokusu nasıl geçer? - Balık kokusu nasıl gider?
Kova burcu aylık burç yorumu Kasım 2020 Kova burcu aylık burç yorumu Kasım 2020
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
Kızdıran görüntü! 'Gelen geçen elini tutuyor'
Kızdıran görüntü! 'Gelen geçen elini tutuyor'
Bugün burcunuz ne söylüyor?
Bugün burcunuz ne söylüyor?
Fayans aralarındaki kirleri yok edip, bembeyaz yapıyor
Fayans aralarındaki kirleri yok edip, bembeyaz yapıyor
Nefes alarak veriyormuşuz! Dışkı ve idrarla atıyoruz ama...
Nefes alarak veriyormuşuz! Dışkı ve idrarla atıyoruz ama...
Bu su ile çamaşırlarınızı yıkadığınızda...
Bu su ile çamaşırlarınızı yıkadığınızda...
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 6 şey
Bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 6 şey
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yağmurdan sonra camda leke bırakmıyor! Sirke, gliserin ve...
Yağmurdan sonra camda leke bırakmıyor! Sirke, gliserin ve...
Temizlik yapayım derken mikropları yaymayın!
Temizlik yapayım derken mikropları yaymayın!
Böylesini duymadınız: Halıları yıkamadan pırıl pırıl yapabilirsiniz!
Böylesini duymadınız: Halıları yıkamadan pırıl pırıl yapabilirsiniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık kokusu nasıl geçer? Evde balık kokusu nasıl geçer? - Balık kokusu nasıl gider?
Balık kokusu nasıl geçer? Evde balık kokusu nasıl geçer? - Balık kokusu nasıl gider?
Aklımızın ucundan geçmez! Kestane suyu ile çamaşırlarınızı yıkadığınızda...
Bu su ile çamaşırlarınızı yıkadığınızda...
Ev yapımı! Fayans aralarındaki kirleri yok edip, bembeyaz yapıyor
Fayans aralarındaki kirleri yok edip, bembeyaz yapıyor
Çimento gibi sert yapıyor! Karbonat ve Japon yapıştırıcısıyla...
Çimento gibi sert yapıyor! Karbonat ve Japon yapıştırıcısıyla...
'Böyle daha mutluyum' diyerek değişimini gözler önüne serdi
'Böyle daha mutluyum' diyerek değişimini gözler önüne serdi
Deneyen herkes farkı görüyor! Çamaşır makinesine alüminyum folyo atarsanız...
Çamaşır makinesine alüminyum folyo atarsanız...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.