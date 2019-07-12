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Mantı satarak savunma sanayine bağışta bulundular

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

Ankara'da 70 yaşlarındaki iki kadın öncülüğünde bir araya gelen 15 kadın, gözleme ve mantı yaparak kazandıkları parayı, savunma sanayisinin güçlendirilmesinde lokomotif görevi gören Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı - TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade: -"Yaşları 70 civarı olan iki teyzemiz, 15 kadını bir araya getirmiş, 'düşmana bir kurşun da bizim sayemizde atılsın' diye mantı ve gözleme yapmışlar. Sonra bunları satarak kazandıkları paraları bize bağışladılar" - "Fedakar insanlarımızın bağışlarıyla, ulusal savunma endüstrisinin bel kemiğini oluşturan ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN gibi şirketler, savunma sanayisinin gelişmesine ve daha da güçlenmesine katkı sunacak"

YILDIZ AKTAŞ - TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, 70 yaşlarındaki iki kadın öncülüğünde bir araya gelen 15 kadının gözleme ve mantı satarak kazandıkları parayı savunma sanayisinin güçlendirilmesinde lokomotif görevi gören Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışladıklarını söyledi.

TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın, Türk savunma sanayisinin kurulması ve geliştirilmesinde öncü rol oynadığını belirtti.

Vakfın, bağışçılardan aldığı destekle savunma sanayinin belkemiği ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN gibi şirketler aracılığıyla ülke savunma sanayisi için kritik sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesine katkı sunduğunu ifade eden Piyade, vakfa gencinden yaşlısına, zengininden fakirine binlerce kişinin bağış yaptığını dile getirdi.

Sadık Piyade, Zeliha Aslım (73) ve Fitnat Uysal (72) öncülüğünde bir araya gelen 15 kadının da yaptıkları mantı ve gözlemeleri Keçiören'de kurdukları stantlarda satarak gelirini vakfa bağışladıklarını anlattı.

Teyzelerin yüce gönüllü davranışlarından çok etkilediğini anlatan ve bağış miktarının önemli olmadığına işaret eden Piyade, şunları kaydetti:

"Yaşları 70 civarı olan iki teyzemiz, 15 kadını bir araya getirmiş, 'düşmana bir kurşun da bizim sayemizde atılsın' diye mantı ve gözleme yapmışlar. Sonra bunları satarak kazandıkları paraları bize bağışladılar. Kendilerini vakıfta ağırladım. Bağış yapan teyzelerden Zeliha Aslım, 'Türk Ordusu'nun başarısı için dua ediyoruz, dualarımız onlarla ama bir kurşun da bizim sayemizde atılsın istedik.' dedi. TSK yararına olduğunu duyunca herkes almak için yarışmış. Bunun gibi niceleri var. Mesela ilkokul öğrencileri kumbaralarıyla geldi, bağış yaptı."

Türk milletinin, dünyanın hiç bir yerinde eşine rastlanmayan fedakarlık örnekleri gösteren yüce bir millet olduğunu vurgulayan Piyade, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zengininden yoksuluna, gencinden yaşlısına gönüllülerimizin bu bağışları sayesinde, yerli ve milli sanayinin geliştirilmesi sağlanıyor. Her yıl vakıf aracılığıyla savunma sanayimize yüksek miktarda kaynak aktarıyoruz. Fedakar insanlarımızın bağışlarıyla, ulusal savunma endüstrisinin bel kemiğini oluşturan ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN gibi şirketler, savunma sanayisinin gelişmesine ve daha da güçlenmesine katkı sunacak. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bağışçılarımızın varlığı ile daha da güçlü olacak."

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Anahtar Kelimeler:
mehmetçik TSK Güçlendirme Vakfı

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