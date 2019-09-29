Manuş Baba, huzurun hakim olduğu Kato Dağı'nda konser verdi

Sekvan KÜDEN/ULUDERE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesindeki Kato Dağı eteklerinde devam eden 'Gençlik, Huzur ve Bal Festival'inde Manuş Baba'nın verdiği konserle binlerce kişi doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şırnak Valiliği ve Uludere Belediyesi'nce bu yıl ikincisi düzenlenen ve dün 'Gençlik, Huzur ve Bal Festivali', Kato Dağı ve Bestler Dereler'in kesiştiği Irak sınırın sıfır noktasındaki İnceler Köyü'nde sürüyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Jandarma Bölge komutanı Tümgeneral Hacı Ahmetoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ve binlerce vatandaşın katıldığı festival, Manuş Baba'nın konseriyle devam etti.

'HUZURUNUZA, KARDEŞLİĞİNİZE SAHİP ÇIKIN'

Festivale katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu’nun selamını ileterek başladı. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamına dikkat çeken Aksoy, "Bugünkü bu fotoğraf artık yeter isyanınız bizlere çok büyük bir güç ve çok büyük bir umut veriyor. Sizlerden aldığımız destekle siz bu birliğinize, beraberliğinize, huzurunuza, kardeşliğinize sahip çıkmaya devam ederseniz Allah’ın izniyle bu memleketin bütün yaylaları, köyleri, ovaları ve bu coğrafyanın bütün toprakları bu güzel insanların emrinde olacak. Bir yandan terör ve teröristle mücadele ederken diğer yandan her güzel gününüzde sizin yanınızda olmak için ömrümüz yettikçe olacağız. Huzur içerisinde bu memleketin her köşesinde Hakkari’den Muğla’ya kadar her karış toprağına sahip olmanın gururunu, mutluluğuyla yolumuza devam edeceğiz. Allah memleketimizin yolunu bahtını açık etsin” dedi.