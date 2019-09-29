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Manuş Baba, huzurun hakim olduğu Kato Dağı'nda konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 09:44 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesindeki Kato Dağı eteklerinde devam eden 'Gençlik, Huzur ve Bal Festival'inde Manuş Baba'nın verdiği konserle  binlerce kişi doyasıya eğlendi.  Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şırnak Valiliği ve Uludere Belediyesi'nce bu yıl ikincisi düzenlenen ve dün 'Gençlik, Huzur ve Bal Festivali', Kato Dağı ve Bestler Dereler'in kesiştiği Irak sınırın sıfır noktasındaki İnceler Köyü'nde sürüyor.

Sekvan KÜDEN/ULUDERE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesindeki Kato Dağı eteklerinde devam eden 'Gençlik, Huzur ve Bal Festival'inde Manuş Baba'nın verdiği konserle binlerce kişi doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şırnak Valiliği ve Uludere Belediyesi'nce bu yıl ikincisi düzenlenen ve dün 'Gençlik, Huzur ve Bal Festivali', Kato Dağı ve Bestler Dereler'in kesiştiği Irak sınırın sıfır noktasındaki İnceler Köyü'nde sürüyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Jandarma Bölge komutanı Tümgeneral Hacı Ahmetoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ve binlerce vatandaşın katıldığı festival, Manuş Baba'nın konseriyle devam etti.

'HUZURUNUZA, KARDEŞLİĞİNİZE SAHİP ÇIKIN'

Festivale katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu’nun selamını ileterek başladı. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamına dikkat çeken Aksoy, "Bugünkü bu fotoğraf artık yeter isyanınız bizlere çok büyük bir güç ve çok büyük bir umut veriyor. Sizlerden aldığımız destekle siz bu birliğinize, beraberliğinize, huzurunuza, kardeşliğinize sahip çıkmaya devam ederseniz Allah’ın izniyle bu memleketin bütün yaylaları, köyleri, ovaları ve bu coğrafyanın bütün toprakları bu güzel insanların emrinde olacak. Bir yandan terör ve teröristle mücadele ederken diğer yandan her güzel gününüzde sizin yanınızda olmak için ömrümüz yettikçe olacağız. Huzur içerisinde bu memleketin her köşesinde Hakkari’den Muğla’ya kadar her karış toprağına sahip olmanın gururunu, mutluluğuyla yolumuza devam edeceğiz. Allah memleketimizin yolunu bahtını açık etsin” dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan ise huzur ortamının kalıcı hale getirileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Huzur iklimi belli bir aşamaya geldi. Şimdi bizlere düşen bu ortamı kalıcı hale getirmek. Biz birbirimizin elini tutuğumuz sürece Allah’ın izniyle hiçbir şey odağı hiçbir nifak giremeyecektir. Bunu sağlamak ta hep birlikte bize düşüyor. Gerek kamu görevlerine gerek tek tek vatandaşlarımıza. Çok şükür Şırnak vilayetimizde bu sağlandı ve daim olacak inşallah. Bunu hep birlikte mücadelesini vereceğiz. Hiçbir hizmet alanı ihmal etmeden topyekun bir bakış açısıyla hem devletimizin sağlanmış olduğu imkanları, yatırımları bundan sonra bugüne kadar olduğu gibi artan nispete vatandaşlarımızla buluşmasını sağlayacağız. Bir yandan da böyle olduğu gibi sosyal, kültürel etkinliklerle kaynaşma zeminin daha da genişletecek ve yarınlara emin ve güçlü adımlarla ilerleyeceğiz."

Kato Dağı eteklerinde İnceler Köyü meydanındaki festivalin 2'nci gününde de çeşitli spor etkinlikleri yapıldı, yöresel ürünler sergilendi ve akşam saatlerinde ise Manuş Baba konseri düzenlendi. Festivale katılan binlerce kişi Manuş Baba Şarkıları ile doyasıya eğlendi. Konser sonrası ise hava fişek gösterisi yapıldı.

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