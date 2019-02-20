Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçının cesedi bulundu

BALIKESİR (AA) - Manyas Gölü'ne açıldıktan bir süre sonra kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Kocagöl Mahallesi'nde 12 Şubat'ta avlanmak için kayıkla göle açıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve o günden bu yana arama çalışması yapılan 43 yaşındaki balıkçı Birol Dayı'nın cansız cesedi bulundu.

Gölde arama yapan Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı devriyeleri, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Balıkesir İtfaiye Müdürlüğü, Balıkesir AFAD ve Balıkesir AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Birol Dayı'nın cesedini daha önce bulunan kayığının altındaki balçık zeminden çıkardı.

Balıkçının cesedi daha sonra Manyas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



