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Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 16:27 | Son Güncelleme

Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarını güçlükle yürüten ekipler, kayıp balıkçının kayığını buldu

BALIKESİR (AA) - Manyas Gölü'ne açıldıktan bir süre sonra kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Kocagöl Mahallesi'nde geçen salı günü avlanmak için kayıkla göle açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki balıkçı Birol Dayı'yı arama çalışmaları, hava koşullarının olumsuzluğu nedeniyle güçlükle yürütülüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AKUT Arama Kurtarma Derneği, 911 Bandırma Arama Kurtarma ekipleri ile Çanakkale'den gelen su altı polislerinin katıldığı çalışmalarda, Dayı'nın kayığı bulundu.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin arama çalışmalarını her gün sürdürdüğünü söyledi.

Olumsuz hava koşullarının ekiplerin işini zorlaştırdığını belirten Kaya, "Kayıp balıkçının en son görüldüğü Manyas Gölü'nün Hamamlı Mahallesi yönünde kayığa ait şamandıraya ulaşılmış. Kayığın etrafındaki balık ağları dalgıçlar için büyük risk oluşturduğundan, hava sakinleştiğinde önce ağlar buradan toplanacak ve sonrasında kayığın olduğu sularda arama yapılacak." dedi.

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