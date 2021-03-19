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Marangoz atölyesi böyle yandı

19.03.2021 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da gece marangoz atölyesinde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’ndeki marangoz atölyesinde dün gece çıktı.

Adana’da gece marangoz atölyesinde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’ndeki marangoz atölyesinde dün gece çıktı. Atölyenin yandığını gören vatandaşalar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada atölye alev alev yandı. Atölyenin yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İş yeri tamamen kullanılamaz hala geldi.
Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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