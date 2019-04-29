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Marçal Dağlarında çam ağaçları kuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 16:29 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçe sınırları içinde bulunan Dağpınar ve Zeytinköy mahallelerini kapsayan Marçal Dağları bölgesindeki çam ağaçları kuruyor.Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kuruyan yaklaşık 400 çam ağacı diğer ağaçlara zarar vermemesi için kesilip bölgeden çıkarıldı.Muhtar Aykaç: "Arıcılık azaldı"Zeytinköy Mahalle Muhtarı İbrahim Aykaç yaptığı açıklamada, “Çamlarımız kuruyor.

Muğla’nın Menteşe ilçe sınırları içinde bulunan Dağpınar ve Zeytinköy mahallelerini kapsayan Marçal Dağları bölgesindeki çam ağaçları kuruyor.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kuruyan yaklaşık 400 çam ağacı diğer ağaçlara zarar vermemesi için kesilip bölgeden çıkarıldı.

Muhtar Aykaç: "Arıcılık azaldı"
Zeytinköy Mahalle Muhtarı İbrahim Aykaç yaptığı açıklamada, “Çamlarımız kuruyor. Biz bunu 2 yıl önce çıkan yangından kaynaklandığını düşünüyorduk. Fakat yangın olmayan bölgelerde de çamlarımız kuruyor. Özellikle basra çamlarımız daha çok kuruma yapıyor. Bunun nedenlerini yetkililerimizin açıklamasını bekliyoruz. Bu bölgede basralı çamlardan geçimini sağlayan çok insanımız var. Milli servetimiz. Köyümüz ve dışarıdaki köylerimiz, burada arıcılık yapıp, bu bölgede bal kesiyorlardı. Şu an arıcılık bu sebeple azaldı" dedi.

Halk kurumaları termik santrale bağlıyor
Muhtar Aykaç, “Önceki yıllarda burada arıcılık çok yoğundu. Herkesin arısı vardı. Zeytinköy’e 40-50 kamyon arı geliyordu bu bölgeye dışarıdan. Köylerimiz burada çalışma yapıyordu. Kurumalar halk arasında Ören Kemerköy’de bulunan termik santralden kaynaklandığı düşünülüyor. Böyle bir söylenti var. Yangın olmayan bölgede de kurumalar mevcut. Kışın biz bunların kesimini yaptık. Bazı bölgelerde Orman Bölge Müdürlüğü tespit yaptı. Kesildikten sonra 2 ay içinde ağaçların tekrar kuruduğunu gördük” diye ifade etti.
Zeytinköy sakinlerinden İlyas Çınar ise, “Bu ağaçların kurumasını termik santrallere bağlıyoruz. Çünkü az değil, çok kuruyor. Onun dışında üzümler olmuyor. Armutlar hiç olmuyor. Zeytinler 3 yılda bir oluyor. Önceden yıl aşırı olurdu” diye konuştu.

Yaklaşık 400 ağaç kesildi
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü çam kurumaları ile ilgili olarak, “Muğla Orman İşletme Müdürlüğü Denizova Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında kalan Dağpınarı ve Zeytinköy mahallelerini kapsayan Marçal Dağları bölgesindeki ağaç kurumalarıyla ilgili olarak, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İşletme Şefliğimiz tarafından yerinde takip yapılmaktadır. Kuruyan ağaçlar diğer ağaçlara zarar vermemesi açısından damgalama işlemi yapılmasının ardından kesilip bölgeden çıkarılmaktadır. Yaklaşık 400 ağaç damgalandı. Ağaç kurumalarının neden kaynaklandığına yönelik teknik çalışmalar devam ediyor” dedi.

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