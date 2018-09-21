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"Mardin, cazibesi çok yüksek bir şehir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 20:55 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Mardin, cazibesi çok yüksek bir şehir. Hep beraber cazibesini daha da parlatacağız. O kadar parlatacağız ki diğer ülkelerden buralara akın olacak" - "Güvenlik sorunu vardı bölgede, o şu anda çok şükür aşıldı. Bundan sonrası çok daha hızlı gelecek. Zaten turizm hareketi başlamış durumda. Şimdi hem onun sayısını hem de niteliğini artırmamız lazım"

MARDİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'in cazibesi çok yüksek bir şehir olduğunu belirterek, "Hep beraber cazibesini daha da parlatacağız. O kadar parlatacağız ki diğer ülkelerden buralara akın olacak." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Ersoy, Mardin Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Gençlik Merkezi'ndeki anı defterine not yazan Ersoy, konferans salonunda düzenlenen programa katılarak gençlerin sorularını yanıtladı.

Mardin turizminin geliştirilmesi ve Mardin Kalesi'nin turizme kısmen açılmasına ilişkin soruları yanıtlayan Ersoy, bu yönde hem yerelde hem de bakanlık olarak çalışmaların yapıldığını söyledi.

Ersoy, ilerleyen süreçte kalenin turizme açılması için çalışmaların hızlandırılacağını, Milli Savunma Bakanlığı ile görüşüleceğini ve kalenin arkeolojik kazı çalışmasının tamamlanmasıyla turizme kazandırılacağını kaydetti.

- "Güvenlik sorunu çok şükür aşıldı"

Gençlerin, bölgenin kültür turizminin ön plana çıkarılmasını istemesi üzerine Bakan Ersoy, şöyle dedi:

"Turizmi ve ticareti harekete geçirerek bu ivmeyi sağlamamız lazım. Olmazsa olmaz bir sorun vardı. Güvenlik sorunu vardı bölgede, o şu anda çok şükür aşıldı. Bundan sonrası çok daha hızlı gelecek. Benim burada olma sebebim: 'Güvenlik sıkıntıları aşıldıktan sonraki kısmını nasıl hızlandırırız, turizmi ve ticareti nasıl tekrar hızlı bir şekilde hayata geçiririz?' Zaten turizm hareketi başlamış durumda. Oteller dolu, geçen yıla göre iki kat misafir var. Şimdi onun sayısını hem de niteliğini artırmamız lazım. O zaman göreceksiniz, o saklı kalmış kapasite otomatikman su üstüne çıkmaya başlayacak.

Bundan sonra sizin daha çok gayret etmeniz lazım. Zor ve eziyetli kısmını aştınız, bundan sonra çok daha rahat olacak."

- "Diğer ülkelerden buralara akın olacak"

Mardin'de turizmin daha da geliştirileceğini vurgulayan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mardin cazibesi çok yüksek bir şehir. Hep beraber cazibesini daha da parlatacağız. O kadar parlatacağız ki diğer ülkelerden buralara akın olacak. Yeni hedefimiz bu. Mardin çok güzel bir şehir, mozaiği çok güzel. Sadece biraz daha parlatmamız gerekiyor. O da işin en kolay kısmı. Onu da el birliğiyle yapacağız."

Bakan Ersoy, gençlerin Gençlik Merkezi'nden çok iyi faydalandıklarını söylemeleri üzerine, "Böyle güzel ve başarılı çalışmalar desteklenmeyecek de ne desteklenecek? Böyle başarılı çalışmalar örnek olması açısından çok önemli. Tabii ki daha fazla destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Merkezde bir süre gençlerle sohbet eden Ersoy, birlikte fotoğraf çektirdi.

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Kültür ve Turizm Bakanı mardin Mehmet Nuri Ersoy

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