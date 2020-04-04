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Mardin’de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 19:52 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesinde, akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mardin’de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Artuklu ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba olan iki arasında henüz bilinmeyen bir neden başlayan sözlü tartışma her iki ailenin fertlerinin katılmasıyla kısa sürede taş, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada kurşunların hedefi olan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan İsmail A. (41) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahallede yeni bir kavganın yaşanmaması için jandarma geniş çaplı önlem aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
mardin Artuklu Silahlı kavga

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