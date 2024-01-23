Mardin’de cep telefonu kapkaççılığı... Yolda yürüyen kadın büyük şok yaşadı

Olay, 20 Ocak günü Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak’ta meydana geldi.
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yolda yürüyen iki kadından birinin elindeki telefonu alıp kaçmaya çalışan kapkaççı, kaldırım üzerindeki kömür torbasına takılıp yere düşüyor. Şahsın yere düşmesiyle çaldığı telefon elinden kaldırıma savruluyor.
Hızla sokak aralarından kaçan şüphelinin peşinden koşan kadınlar, sonrasında geri dönüp yere düşen telefonu alıyor. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
(İHA)