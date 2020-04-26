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  4. Mardin'de ekmek dağıtan 2 kişi saldırıya uğradı

Mardin'de ekmek dağıtan 2 kişi saldırıya uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2020 14:45 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Mardin'de, ekmek dağıtan 2 fırın çalışanı, saldırıya uğradı.

Mardin'de ekmek dağıtan 2 kişi saldırıya uğradı

Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle 4 gündür devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlere ekmek servisi yapan fırın çalışanı 2 kişiyle, yolda karşılaştıkları bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Kavgada ekmeklerin de yere düştüğü görüldü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı.

O anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
mardin ekmek

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ekmek dağıtanlar işi vatandaşın ihtiyacını görmekten çıkarttı elindeki ekmeği bitirip cebini doldurma nasıl daha fazla satarım meselesine çevirdi, bangır bangır megafonla aynı yerden dakka başı geçenmi ararsın, arabayı çekip 1 saat hoparlörden bağıranmı ararsın, kendi sesini kaydedip hasta varmı, bebek varmı düşünmeden saatlerce anıran mı rarsın hepsi bunlarda, sonra sopayı yiyince akıllanırlar
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