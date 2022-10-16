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  4. Mardin'de korkutan anlar! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Mardin'de korkutan anlar! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

16.10.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Derik ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Sürücü ve içindekiler hemen otomobili yol kenarına çekerek canlarını kurtardı.

Yangın, Derik ilçesi Koser Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Biranda alevlerin yükseldiği otomobilden sürücü, aracı yol kenarına çekerek içindekilerle birlikte kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü. Yangında herhangi bir yaralan olmazken araç kullanılmaz hale geldi. (İHA)

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yangın Mardin Otomobil
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