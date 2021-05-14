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Mardin'de toplu balık ölümleri görüldü

14.05.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir gölette balık ölümleri yaşandı. Köy sakinlerinden Emrullah Erat, bu yıl yağışın az olması nedeniyle göletin kuruduğunu ve balıkların karaya vurduğunu ileri sürdü.

Mardin'de toplu balık ölümleri görüldü

İlçeye bağlı kırsal Kocakent Mahallesi'ndeki gölette balıklar karaya vurdu. Çok sayıda balığın gölette telef olduğunun görülmesi üzerine mahalle sakinleri durumu ilgililere aktardı.

"BİZ DE ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Köy sakinlerinden Emrullah Erat, bu yıl yağışın az olması nedeniyle göletin kuruduğunu ve balıkların karaya vurduğunu ileri sürdü.

Balıkların daha önce köylüler tarafından bırakıldığını ve zamanla çoğaldığını belirten Erat, "Köy halkı da düzenli bir şekilde burada balık tutmaya başladı. Ancak bu sene yağışın az olmasıyla balıklar karaya vurdu. Oluşan durum karşısında biz de çok üzgünüz." ifadelerini kullandı. (AA)

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Mardin
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