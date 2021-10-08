HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mardin eşeklerinin mesaisi bitmiyor: Eşek olmasa iş yürümez

Mardin eşeklerinin mesaisi bitmiyor: Eşek olmasa iş yürümez

08.10.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in dar sokaklarına arabaların girememesi nedeniyle tarihi konaklarda yapılan restorasyon çalışmalarında moloz ve çöp taşımaları için eşekler kullanılıyor. Taşıma görevlisi Hadi Aras, ''Eşekler olmasa burada iş yürümez. Hep merdivenli yerler olduğu için taşıyamıyoruz. Sokaklar dar olduğu için araba geçmez burada. Yükleri eşeğin üzerinde götürüyoruz'' şeklinde konuşuyor.

Mardin eşeklerinin mesaisi bitmiyor: Eşek olmasa iş yürümez

Mardin Artuklu ilçesi dar sokakları ile biliniyor. Mahalle aralarında bulunan tarihi yapılar yeniden restore edilip kullanıma açılıyor. Restorasyon çalışmaları sırasında eşekler molozları taşıyıp mesai yapıyor.

Dar sokaklarda çalıştıklarını belirten taşıma görevlisi Hadi Aras, “Eşya falan yüklüyoruz, moloz taşıyoruz. Tüm eşyalarımızı eşeğimizin üzerinde götürüyoruz. Şurada inşaat yapılıyor. Eski tarihi konak var. O molozları taşıyıp üst tarafa götürüyoruz. Eşekler olmasa burada iş yürümez. Hep merdivenli yerler olduğu için taşıyamıyoruz. Sokaklar dar olduğu için araba geçmez burada. Yükleri eşeğin üzerinde götürüyoruz” dedi.

Screenshot_5

''MOLOZLARIMIZI CAN DOSTLARIMIZ EŞEKLERE YÜKLÜYORUZ''

Eski yapıları eski konakları burada ilk haline kazandırdıklarını söyleyen Mimari Restorasyon Atölyesi Kurucusu Seçkin Acar, "Yapıları restore ediyoruz. Yapıların üzerinde bulunan eski betonarme sıvaların hepsini kaldırıp, ilmek ilmek tarakla işleyip, ondan sonra molozlarını can dostlarımız eşeklere yüklüyor ve ara sokaklarımızda nakliyelerini yapıyoruz” diye konuştu.

Screenshot_9

''RESTORE EDİLECEK BİN ÜZERİNDE EV VAR''

Devletin de kendilerine destek verdiğini kaydeden Acar, “Restorasyon ve mimari proje destekleri ile ilgili yaklaşık 7 projemiz bitti ve 14 projemiz beklemede. Bunları Anıtlar Kurulu'nun belirlediği proje koordinelerine göre yapıyoruz. Zamanlamamızı buna göre planlıyoruz. 14 tane de yeni projemiz var. Onlara da devam edeceğiz. Birçok ev, konaklama, kafe ve restoranlara dönüyor. Ama ağırlıkla oda sayısına bağlı olarak oteller, butik oteller ve konaklamalar tarzlarına göre değişiyor” şeklinde konuştu.

Screenshot_10

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son görüntüleri ortaya çıktıSon görüntüleri ortaya çıktı
PARTNER"O program benim için yıkım oldu!""O program benim için yıkım oldu!"
Bunun adı vicdansızlık! Arkasına bile bakmadıBunun adı vicdansızlık! Arkasına bile bakmadı
Anahtar Kelimeler:
Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Zabıtadan seyyar satıcıya yumruk

Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Zabıtadan seyyar satıcıya yumruk

Avcılar'da uyuyan sevgilisine dehşeti yaşatan saldırgan yakalandı

Avcılar'da uyuyan sevgilisine dehşeti yaşatan saldırgan yakalandı

Nagehan Alçı'dan çağrı: Bunun için yalvarıyorum

Nagehan Alçı'dan çağrı: Bunun için yalvarıyorum

Marsilya’ya tarihi ceza

Marsilya’ya tarihi ceza

Mete Gazoz’un acı günü

Mete Gazoz’un acı günü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.