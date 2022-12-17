Mardin Havalimanı'nın adı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Mardin Havalimanı'nın adı değişiyor!

Mardin Havalimanı'nın adıyla ilgili önemli gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının detayları merak konusu oldu. Çok sayıda yol projesini bugün hizmete açacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan DSİ tarafından 1 milyar 100 milyon liralık yatırımla tamamlanan Derik Ovası Sulamasını da bugün hizmetee açacaklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. " dedi. Öte yandan Mardin Havalimanı'nın adı dA değişiyor. Mardin Havalimanı'nın adı Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olacak.

MARDİN HAVALİMANI'NIN ADI NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’deki toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değişeceğini ifade etti.

MARDİN HAVALİMANI NEREDE?

Mardin Havalimanı'nın adresi:

Turgutozal mah mardin cad, Mardin Havaalanı, 47109 Kızıltepe/Mardin

AZİZ SANCAR KİMDİR?

Aziz Sancar, 8 Eylül 1946 yılında dünyaya geldi.

Bilim insanı Aziz Sancar Mardinlidir.

Orta gelirli bir ailenin sekiz çocuğundan yedincisi olarak dünyaya gelen moleküler biyolog, ilk ve orta eğitimini Mardin'de tamamlar. Lise yıllarında futbolcu olmaya karar veren Türk hekim akademisyen, lise son sınıfta bu kararından vazgeçer ve üniversite eğitimi için İstanbul’a gider.

1963 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1969 yılında birincilik unvanıyla mezun olur. Aziz Sancar eğitimini tamamladıktan sonra Mardin Savur’a döner ve burada iki yıl boyunca sağlık ocağında hekimlik yapar. Sağlık ocağında hekimlik yaptığı dönemlerde NATO-TÜBİTAK bursunu kazanır ve Johns Hopkins Üniversitesi’ndeki eğitimin ardından Dallas Teksas Üniversitesi’ne gider.

Dallas Üniversitesi’nin moleküler biyoloji programına ve Claud Rupert laboratuvarına katılır. Laboratuvar görevinde Claud Rupert ile gen klonlama çalışmalarına başlar. Bu çalışmalar esnasında fotoliyaz olarak tanımlanan geni klonlar. Bu genin kodlanmasıyla bulunan enzim, ultraviyole ışınları nedeniyle zarar gören DNA’nın onarımını yapar. Bu buluşu sayesinde Aziz Sancar doktora derecesi alır.

Doktora derecesinin ardından 1977 ve 1982 yılları arasında Yale Üniversitesi’nin tıp fakültesi bölümünde çalışmaya başlar. Bu dönemler arasında nükleotid kesim onarımı çalışmalarını yürütür. Bu sayede DNA onarımı alanındaki çalışmalarıyla doçentlik tezini tamamlar. Çalışmalarını 1977 yılından itibaren North Caroline Üniversitesi biyokimya ve biyofizik bölümünde sürdürür.

AZİZ SANCAR'IN ALDIĞI ÖDÜLLER VE BAŞARILARI

Aziz Sancar hayatı boyunca DNA alanında yaptığı çalışmalarla 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanır. DNA’nın onarılması alanında yaptığı çalışmaları nedeniyle Amerikalı Paul Modrich ve İsveçli Tomas Lindahl ile birlikte ödüle layık görülen bilim adamı, bu ödülü 10 Aralık 2015 yılında düzenlenen bir törenle alır. Bilim adamı İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf tarafından takdim edilen ödülü alırken “Beni ödüle götüren Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı eğitim devrimidir. Dolayısıyla bu ödülün sahibi Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden Anıtkabir Müzesi'dir.” diyerek ödülünü, sertifika ve madalyasını Anıtkabir’e teslim eder. Ödül, Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde özel bir alanda sergilenir.

Kanser tedavisi, DNA onarımı, biyolojik saat ve hücre dizilimi alanındaki çalışmalarını sürdürür. Bu dönem boyunca 33 kitap ve 415 bilimsel makale yazar ve bu makalelere yapılan 12 binden fazla atıf yayınlayarak büyük bir başarıya imza atar. Kanser tedavisi alanında yaptığı çalışmalarda “sirkadiyen saati” buluşuyla çok sayıda ödül kazanır. 2001 yılında Amerika’nın önde gelen kimya cemiyeti tarafından takdim edilen Kuzey Carolina Seçkin Kimyager Ödülü’nün sahibi olur. 2005 yılında ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne seçilen ilk Amerikalı Türk olur. Kazandığı bu ödülün ardından biyokimya profesörü eşi Gwen Boles Sancar ile birlikte Aziz & Gwen Sancar Vakfı’nı kurar. Eşiyle birlikte kurduğu bu vakıf, ABD’de okuyan Türk öğrencilere burs vermek ve bununla birlikte Türk - Amerikan ilişkilerini geliştirmek amacıyla faaliyetlerde bulunur. Bunu takip eden yıllarda Aziz Sancar Türkiye Bilimler Akademisi’ne asli üye olarak seçilir.

Başarıları nedeniyle Aziz Sancar ismi Türkiye Mili Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında İstanbul’da açılan Aziz Sancar Anadolu Lisesi'ne verilir. 2019 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti üyeliği görevini bırakır.

Moleküler biyolog, bilim insanı, biyokimyager ve Türk hekim akademisyen unvanlarının sahibi Aziz Sancar’ın aldığı ödüller:

1984 - ABD Ulusal Bilim Vakfı Genç Araştırmacı Ödülü

1990 - Amerikan Fotobiyoloji Derneği Ödülü

1995 - ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Ödülü

1997 - TÜBİTAK Bilim Ödülü

2004 - ABD Fen ve Sosyal Bilimler Akademisi Ödülü

2005 - ABD Ulusal Bilimler Akademisi üyesi

2006 - TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi üyesi

2007 - Vehbi Koç Ödülü

2015 - Nobel Kimya Ödülü

