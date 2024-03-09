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Mardin'i sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü

09.03.2024 21:58
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Mardin'i sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Mardin’de öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar yolda yürümekte zorluk çekti, korunmak için açık olan iş yerleri ile bina saçaklarının altına sığındı.

MARDINDE-SAGANAK-CADDE-VE-SOKAKLAR-SUY_23990 (1)

Kızıltepe ilçesinde ise yağış sonrası, ilçe otogar alanı ile bazı ana cadde ve sokaklar, sular altında kaldı. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

MARDINDE-SAGANAK-CADDE-VE-SOKAKLAR-SUY_23990 (3)

Yağışta Tepebaşı Mahallesi’ndeki ‘Halı Sokak’ olarak da bilinen 624’üncü Sokak, sağanak yağışın etkisiyle su altında kaldı. Yağış nedeniyle çevrede yaşayan ve sokaktan geçmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mardin sağanak
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