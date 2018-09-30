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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 16:36 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 1’inin, örgütün sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulu üyesi “Medya” kod adlı E.K. olduğu belirlendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda 1’i terör örgütü PKK’nın sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulu üyesi “Medya” kod adlı E.K. olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. E.K. adlı teröristin birçok terör eylemi içinde aktif rol oynadığı ve bölgede faaliyet yürüten en eski terör örgütü mensubu olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

MARDİN VALİLİĞİ AÇIKLADI

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek amacıyla bugün İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği kaydedilerek, “Ölü olarak ele geçirilen ‘Medya’ kod adlı E.K. isimli bölücü terör örgütü mensubunun örgütün sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulunun üyesi olduğu, 1992 yılından itibaren terör örgütünün içinde yer aldığı, birçok terör eylemi içinde aktif rol oynadığı, bölgede faaliyet yürüten en eski terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
mardin Nusaybin terörist

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