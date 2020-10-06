Mardin’de 3 terörist tutuklandı

Mardin’den Yıldırım-8 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Eylül 2020 tarihinde icra edilen Yıldırım-8 Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova özel birlik operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.B., M.B. ve S.Ö.’nün terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandığı bildirildi.

Tutuklanan 3 kişinin, terör örgütü PKK’nın içerisinde faaliyet gösterdiği, halkın içerisine karışarak kendilerini kamufle ettikleri kırsalda bulunan terör örgütü mensuplarına lojistik ve istihbari destek sağladıkları öğrenildi.

