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Mardin’de 3 terörist tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 10:37 | Son Güncelleme

Mardin’den Yıldırım-8 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Eylül 2020 tarihinde icra edilen Yıldırım-8 Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova özel birlik operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.B., M.B.

Mardin’den Yıldırım-8 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Eylül 2020 tarihinde icra edilen Yıldırım-8 Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova özel birlik operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.B., M.B. ve S.Ö.’nün terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandığı bildirildi.
Tutuklanan 3 kişinin, terör örgütü PKK’nın içerisinde faaliyet gösterdiği, halkın içerisine karışarak kendilerini kamufle ettikleri kırsalda bulunan terör örgütü mensuplarına lojistik ve istihbari destek sağladıkları öğrenildi.

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