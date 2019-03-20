Mardin'de 6 büyük tüpe tuzaklanmış patlayıcı ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde 6 büyük tüpe tuzaklanan el yapımı patlayıcı ile yaklaşık 2 ton amonyum nitrat ve 200 litre mazot ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Mart'ta Nusaybin'in kırsal Üçköy ve Dağiçi mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Yaman-27 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, tespit edilen sığınak ve barınaklarda 6 büyük tüp içerisine tuzaklanan el yapımı patlayıcı, yaklaşık 2 ton amonyum nitrat ve 200 litre mazot ile yangın söndürme tüpü ele geçirildi.

Söz konusu sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi, el yapımı patlayıcılar imha edildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

