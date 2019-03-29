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Mardin'de balon turizmi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 19:19 | Son Güncelleme

Bu yıl 5 milyon turistin hedeflendiği antik kent Mardin'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen balon turizmi başladı - Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman: - "Valilik olarak kentte balon turizmine izinleri verdik. Bugün startını verdiğimiz uçan balonla da Mardin'i farklı etkinliklerle tanıtmış olacağız"

MARDİN (AA) - Mardin'de "Yükseliyoruz Mardin" sloganıyla artık balon turizmi de yapılacak.

Bu yıl 5 milyon turistin hedeflendiği antik kent Mardin'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen balon turizmi başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, aşırı yağış ve sis nedeniyle balon havalanamadı. Programda davetlilere kentte hayata geçirilen balon turizmine ilişkin bilgi verilerek, uygun iklim koşullarında balonun 20 kişilik gruplarla havalanacağı belirtildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, 2018 yılının huzur içerisinde yaşandığını söyledi.

Bu yıl Mardin'e 5 milyon turist beklediklerini ifade eden Yaman, "Bunun altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Valilik olarak kentte balon turizmine izinleri verdik. Bugün startını verdiğimiz uçan balonla da Mardin'i farklı etkinliklerle tanıtmış olacağız. Sloganımız 'Yükseliyoruz Mardin'. Bu, bütün rakamlarımızı yükseltecek bir çalışma. Gelen turist kazancı, yatırımı ve istihdamı artıracak." diye konuştu.

Kentte gelen turistlerin bu aktiviteden faydalanmalarını isteyen Yaman, huzurun devamı için her türlü önlemi aldıklarını aktardı.

Firma yetkilisi Ömer Kafkas ise hava koşulları el verdikçe balon uçuşlarının yapılacağını ifade etti.

Balon turizminin kent için ciddi bir istihdam ve doluluk sağlayacağını dile getiren Kafkas, "Bizim için çok heyecanlı bir an. Genelde sabah erken saatlerde gerçekleşiyor. Saat sıkıntısı yok. 20 kişi havalanabilir. Bölgede güvenlik algısının güzel olması 3 milyon turizm rakamını yakalattı. Hedef 5 milyon. Bunun için önemli bir ivme sağlayacak." şeklinde konuştu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, kurum müdürleri, daire başkanları, teknik ekip ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Balon turizmi mardin turizm

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