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Mardin'de, muhtarların görevinden uzaklaştırılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

15 mahalle muhtarının yerine görevlendirme yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde, görevinden uzaklaştırılan 15 muhtarın yerine görevlendirme yapıldı.

Ömerli'de, terör örgütleriyle iltisakı veya irtibatı oldukları, görevin niteliğiyle bağdaşmayan eylemlerde bulundukları gerekçesiyle İçişleri Bakanlığınca Çalışan, Çatalyurt, Çayıralanı, Duygulu, Harmankaya, Havuzbaşı, Işıkdere, Kayaballı, Kovanlı, Kömürlü, Ovabaşı, Sivritepe, Sulakdere, Taşlıca ve Ünsallı Mahallelerinin muhtarları görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Söz konusu mahalllerde görevlendirilen 15 mahalle muhtarının göreve başladığı öğrenildi.

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mardin Ömerli

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