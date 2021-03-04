Mardin’de otomobil ambulansla çarpıştı: 1 yaralı

Mardin’de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 sağlık çalışanı hafif yaralandı.

Olay, Artuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre süratle gelen araç, yeni doğan bebeğe ROP muayenesi yaptırmak için Mardin Devlet Hastanesine ilerleyen özel bir hastanenin ambulansına arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ambulansta bulunan yeni doğan bebeğin genel durumunun iyi olduğu, çarpma nedeni ile 1 sağlık çalışanının hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralı sağlık personeli, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

