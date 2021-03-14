Mardin’de paraşütten düşen bir kişi ağır yaralandı

Mardin’de yamaç paraşütü ile tekli atlayış yapan bir kişi, toprak alana düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin’in Derik ilçesine bağlı Böğrek köyü ile Bahçelievler Mahallesi arasında bulunan kırsal alanda yamaç paraşütü ile tekli atlayış yapan İ.A. isimli pilot, toprak alana düşerek ağır yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İ.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

