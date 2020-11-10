HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin’de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Mardin’de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 09:06 | Son Güncelleme

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Bagok kırsalı Dağiçi bölgesinde teröristlere ait, araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Bagok kırsalında bölücü terör örgütüne ait silahların bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.

Mardin’de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Bagok kırsalı Dağiçi bölgesinde teröristlere ait, araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Bagok kırsalında bölücü terör örgütüne ait silahların bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi. Yapılan aramada araziye gizlenmiş 1 adet uzun namlulu silah ve silaha ait mühimmat bulundu. Delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı!Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiyenin kazananı!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiyenin kazananı!
En Çok Okunan Haberler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Hükümet binasını bastılar! Ermenistan karıştı
Hükümet binasını bastılar! Ermenistan karıştı
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Diğer Haberler
9 milyon yıl öncesine ait! Çanakkale'de mamut fosilleri bulundu
9 milyon yıl öncesine ait! Amatör balıkçılar tarafından bulundu
Devlet erkanı Anıtkabir'de... İlk tören başladı
Devlet erkanı Anıtkabir'de...
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı! Saygı ve özlemle anıyoruz
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı!
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (10 Kasım İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Karantina altındaki mahallenin elektrik arızasını özel kıyafetleriyle giderdiler
Karantina altındaki mahalleye böyle girdiler
3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gören 120 yaşındaki Fatma nine, Atatürk ile arasında geçen diyaloğu anlattı
Fatma nine, Atatürk ile arasında geçen diyaloğu anlattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.