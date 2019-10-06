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Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 14:08 | Son Güncelleme

Mardin’in Derik ilçesinde paraşüt sporu ile ilgilenen vatandaşlar, 11 Kasım 2016’da terör örgütü mensupları tarafından makamında uğradığı bombalı saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Safitürk için havalandı.Derik ilçesinde kaymakamlı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Adana Havacılık Kulübü ve bölge havacılık kulüplerinin katılımı ile şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına bu yıl ikinci kez Yamaç Paraşütü Festivali düzenlendi.

Mardin’in Derik ilçesinde paraşüt sporu ile ilgilenen vatandaşlar, 11 Kasım 2016’da terör örgütü mensupları tarafından makamında uğradığı bombalı saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Safitürk için havalandı.
Derik ilçesinde kaymakamlı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Adana Havacılık Kulübü ve bölge havacılık kulüplerinin katılımı ile şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına bu yıl ikinci kez Yamaç Paraşütü Festivali düzenlendi. Paraşütle uçanlar festivalde, şehit kaymakam için Derik semalarında Türk bayrağı açtı.
Festival ile ilgili konuşan Adana Havacılık Kulübü Başkanı Güner Akkaya, Mardin’de Derik Kaymakamlığının öncülüğünde bu uçuşu gerçekleştirdiklerini söyledi. Akkaya, "Makamında hainler tarafından haince şehit edilen kaymakamımız için bir araya geldik. 2017 Mayıs ayında birincisini gerçekleştirdik. Etle tırnak gibiyiz. Burada 60 pilotumuz ile geldik ve 100’ün üzerinde sporcumuzla uçuş gerçekleştirdik. İlçede görev yapan devlet amirleri kurum amirleri gökyüzü ile buluştular. Bir çok ilden pilot arkadaşımız geldi. Biz biriz, bizi bizden ayıramazlar. Bu bayrağın altında yaşadığımız için çok şanslıyız. Hemen sınırımızda Suriye’de yaşananlar bize ders olmalı. Tek vatan, tek devlet, tek millet. Etnik köken ne olursa olsun aynı bayrak altında biriz" dedi.

Festival Derik’in tanıtımına katkı sunuyor
Kale Mahallesi Muhtarı Ekrem Erol da, ilçede gerçekleştirilen etkinlikten dolayı gurur duyduklarını söyledi. Erol, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün anısına gerçekleştirilen uçuş, zeytin ve yağı festivalinin Derik’in tanıtımına katkı sağladığını kaydetti.
Derik’e Adana’dan uçmak için gelen Nurettin Metin de, Mardin’in televizyondan anlatıldığı gibi olmadığını ifade ederek bölgenin huzur içinde olduğunu söyledi.

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı

Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı
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