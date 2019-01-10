Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Merve Kavakçı 1988 yılında Ürdün asıllı ABD vatandaşı Ali Ahmad Abushanab ile evlendi. Bu evlilikten Fatima Gülham ve Mariam isminde iki kızı oldu. Kavakçı, Ali Ahmad Abushanab çifti 1993 yılında boşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merve Kavakçı'nın kızı Mariam Kavakçı'yı Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atamıştı. Sözcü'de yer alan habere göre Mariam'ın kız kardeşi Fatima Gülham Abushanab'ın ise cumhurbaşkanlığında uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görevli olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Abushanab, Medeniyetler İttifakı 7. Küresel Forumu'na da “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” adına uzman olarak da katıldı. Abushanab'ın, yabancı kanallara Türkiye adına bağlanarak, ‘Cumhurbaşkanlığı özel danışmanı' olarak yorum da yaptı. Abushanab 2016’daki Y20 Zirvesinde de Türkiye’yi temsil etti.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hak-İş sendikasının “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi”nin toplantısına katılan Fatima Gülham Abushanab, “Cumhurbaşkanlığı danışmanı” olarak anons edildi, Hak-İş'in internet sitesinde de ‘Cumhurbaşkanlığı danışmanı' olarak tanıtıldı.