HABER

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 21:33 | Son Güncelleme

Fazilet Partili eski Milletvekili ve Büyükelçi Merve Kavakçı’nın kızı Mariam’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı olarak atanması tartışma yaratırken, Merve Kavakçı’nın diğer kızı Fatima Abushanab’ın da Cumhurbaşkanlığı’nda uzman olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Merve Kavakçı 1988 yılında Ürdün asıllı ABD vatandaşı Ali Ahmad Abushanab ile evlendi. Bu evlilikten Fatima Gülham ve Mariam isminde iki kızı oldu. Kavakçı, Ali Ahmad Abushanab çifti 1993 yılında boşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merve Kavakçı'nın kızı Mariam Kavakçı'yı Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atamıştı. Sözcü'de yer alan habere göre Mariam'ın kız kardeşi Fatima Gülham Abushanab'ın ise cumhurbaşkanlığında uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görevli olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Abushanab, Medeniyetler İttifakı 7. Küresel Forumu'na da “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” adına uzman olarak da katıldı. Abushanab'ın, yabancı kanallara Türkiye adına bağlanarak, ‘Cumhurbaşkanlığı özel danışmanı' olarak yorum da yaptı. Abushanab 2016’daki Y20 Zirvesinde de Türkiye’yi temsil etti.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hak-İş sendikasının “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi”nin toplantısına katılan Fatima Gülham Abushanab, “Cumhurbaşkanlığı danışmanı” olarak anons edildi, Hak-İş'in internet sitesinde de ‘Cumhurbaşkanlığı danışmanı' olarak tanıtıldı.

KAVAKÇI AİLESİ:

Merve Kavakçı: Fazilet Partisi eski Milletvekili ve Kuala Lumpur Büyükelçisi
Merve Kavakçı'nın kızı Mariam: Cumhurbaşkanlığı danışmanı
Merve Kavakçı'nın diğer kızı Fatima: Cumhurbaşkanlığı uzmanı
Merve Kavakçı'nın kız kardeşi Ravza Kavakçı: AKP İstanbul Milletvekili
Merve Kavakçı'nın diğer kız kardeşi Elif Kavakçı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın moda tasarımcısı

PARTNERŞarkıcı Özgün'ün inanılmaz değişimi! Öyle bir hale geldi ki...Şarkıcı Özgün'ün inanılmaz değişimi! Öyle bir hale geldi ki...
Venezuela'da Maduro devlet başkanlığı için yemin ettiVenezuela'da Maduro devlet başkanlığı için yemin etti
Boğazda fırtına engeli; çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldıBoğazda fırtına engeli; çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mariam kavakçı Merve Kavakçı Cumhurbaşkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Erdoğan canlı yayında duyurdu, validen jet yanıt geldi: Artık...

Erdoğan canlı yayında duyurdu, validen jet yanıt geldi: Artık...

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Deniz Çakır hakkında flaş gelişme!

Deniz Çakır hakkında flaş gelişme!

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın lastiği patladı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik!

Eren Erdem’in avukatlarından tutuklanmasına itiraz

Önce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçti

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.