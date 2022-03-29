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Mariupol'den yeni görüntü! Rus tankı böyle vuruldu

29.03.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların en şiddetli yaşandığı Mariupol'den yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Rus ordusunun kentte kontrolü sağlama çalışmaları sürerken, sokaklarda gezen bir tankın vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Bir ayı aşkı süredir devam eden savaşta en büyük hasarı alan şehir olan Mariupol'de Rus askerlerinin kontrolü sağlama çalışmaları sürüyor. Bu amaçla kentte alan kontrolü yapan bir Rus tankı, pusuya yatan bir Ukraynalı direnişçi tarafından el tipi tanksavar ile vuruldu. Görüntülerde, hasar alan tankın patlamadığı dikkat çekti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında en çok çatışmaların yaşandığı Mariupol kentinde Rus birlikleri kontrolü sağlamaya çalışıyor. Rusya, kentte tam kontrolü sağladıklarını duyururken, Ukrayna tarafı ise kontrolün hala kendilerinde olduğunu iddia ediyor. Kentte haftalardır yaşanan çatışmalar devam ederken, her geçen gün daha da şiddetleniyor.

UYLY

EL TİPİ TANKSAVARLA VURDU

Mariupol kentinde kaydedilen bir görüntüde, Rus birliklerinin kentte kontrolü sağlamak için sürekli devriyeler yaptığı sırada Rus ordusuna ait T-72 tipi tank bir sokağa girdi. Görüntülerde, çevrede Ukrayna askerlerinin olup olmadığını kontrol ederek ilerleyen tankı hedefine alan bir Ukraynalı direnişçi ise gizlendiği binanın penceresinden el tipi bir tanksavarı ateşlediği kaydedildi.

Binanın penceresinden görüntüleri çeken kişi ise, "Yaşasın Azov taburu" ifadelerini kullandı. Tankın üst kısmı roketin vurmasıyla birlikte alev alırken, tank patlamayarak ise hiçbir şey olmamış gibi sokakta ilerleyişine devam etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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